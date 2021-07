Le 11 novembre 2018 a marqué le 100e anniversaire de la fin de la Première Guerre mondiale. À la 11e heure du 11e jour du 11e mois de 1918, un cessez-le-feu a eu lieu, mettant fin à des années de combats entre de nombreux pays qui ont laissé environ 14 millions de morts. Le président américain d’alors, Donald Trump en voyage en Europe pour commémorer cette date aurait confié à son Directeur de cabinet, John Kelly : « Eh bien, Hitler a fait beaucoup de bonnes choses ». Ces propos polémiques sont rapportés dans le livre à paraitre du journaliste du Wall Street Journal(WSJ), Michael Bender.

« Fake news inventées (…) par un général incompétent »

Michael Bender, journaliste principal à la Maison-Blanche pour le Wall Street Journal, est l’un des nombreux journalistes et auteurs à avoir interviewé Trump depuis qu’il a été éjecté du pouvoir. Il est également l’auteur de « Franchement, nous avons gagné cette élection : l’histoire secrète de comment Trump a perdu », qui devrait être publié en août prochain. Un livre sur les dernières élections présidentielles et qui a été annoncé contenir « des révélations incroyablement hilarantes » sur diverses personnalités de l’entourage Trump, Mike Pence, Rudy Giuliani, Roger Stone, Tucker Carlson, Jared Kushner, et même Ivanka Trump.

Mais dans une copie obtenue par un média britannique, le livre a également fait état de propos tendancieux de la part de l’ancien président lui-même. Lors d’une conversation avec son chef d’état-major, Donald Trump citant la reprise économique de l’Allemagne sous Hitler dans les années 1930, a déclaré : « Eh bien, Hitler a fait beaucoup de bonnes choses ». Des propos qui ont laissé stupéfait John Kelly, qui rapidement, rapporte le livre, a dit au président qu’il avait tort et lui aurait « rappelé quels pays étaient de quel côté pendant le conflit et (…) toutes les atrocités d’Hitler ».

Mais selon Liz Harrington, porte-parole de l’ex-président, la conversation rapportée est « totalement fausse ». La porte-parole déclarant dans un communiqué que le président Trump n’avait jamais dit cela et qu’en l’occurrence les propos rapportés étaient des « fake news inventées, probablement par un général qui était incompétent et qui a été licencié ». John Kelly, un général à la retraite du Corps des Marines des États-Unis, a quitté la Maison-Blanche en Décembre 2018, seize mois après sa nomination. Le militaire confiera à la presse que si le « job a été le plus important que j’ai eu au cours de ma carrière, ce n’était assurément pas le meilleur ».