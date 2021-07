Ce dimanche, l’ancien président américain Donald Trump a affirmé qu’il était devenu « pire » après avoir été mis en accusation par deux fois, par le Congrès américain, au cours de ses quatre ans à la tête du pays. Une sortie effectuée à l’occasion du congrès annuel de la CPAC, la Conservative Political Action Conference.

L’occasion également de comparer les procédures rencontrées à celle actuellement en cours contre William Barr, ancien membre de son gouvernement. Steve Cohen, élu démocrate du Tennessee a effectivement appelé à ce que Barr soit destitué, estimant qu’il n’avait pas suivi une longue liste de règles imposées.

Trump affirme être un homme “pire”

Dirigeant la commission judiciaire du Congrès sur la question, Cohen pourrait bien obtenir gain de cause, à l’heure où les démocrates contrôlent la Chambre des représentants et le Sénat. Pour Trump, Barr mérite cette sanction, lui qui est devenu un autre homme après que les appels à sa destitution aient été lancé.

Deux procès en destitution

Au contraire, Trump affirme être toujours resté le même. Plus encore, il serait devenu « pire ». Une petite phrase qui a eu l’effet d’une bombe, d’autant qu’il l’a répété à deux reprises. La foule présente n’a pas manqué de saluer le « courage » vanté par Trump. Pour rappel, ce dernier est le seul et unique président des États-Unis à avoir fait face à deux procès en destitution, le premier en décembre 2019, le second en janvier 2021, avant d’être acquitté dans les deux cas.