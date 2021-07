D’après le sondage 2021 des historiens présidentiels de C-SPAN classant les meilleurs présidents des Etats-Unis, Donald Trump occupe la 41e place sur les 44qui sont déjà passés. Abraham Lincoln et Georges Washington quant à eux, occupent respectivement les deux premières places. En dépit de ce classement, l’ancien président républicain pense qu’il aurait été difficile pour un billet présidentiel avec George Washington et Abraham Lincoln de le battre avant le début de la pandémie de Covid-19. Il l’a fait savoir lors d’une interview avec Carol Leonnig et Philip Rucker du Washington Post pour leur livre « I Alone Can Fix It » dont la sortie est prévue pour ce mardi.

« Je pense que ce serait difficile si George Washington revenait d’entre les morts et qu’il choisissait Abraham Lincoln comme vice-président, je pense qu’il aurait été très difficile pour eux de me battre », a affirmé le 44e président américain. Trump a déclaré aux journalistes qu’il avait eu « deux présidences », arguant que la première étant lorsque l’économie était stable, il était imbattable à ce moment-là, a-t-il confié. La deuxième présidence est celle qui a commencé avec la crise sanitaire et qui selon, a tué ses chances. Comme il l’affirme jusqu’à ce jour, Donald Trump avait également affirmé lors de l’entretien, que l’élection de 2020 avait été « truquée et volée », il en veut pour ça à son ancien procureur général Bill Barr.

La plus grande fraude jamais perpétrée aux USA

« La plus grande fraude jamais perpétrée dans ce pays a été cette dernière élection », a déclaré Trump. « Il a été truqué et il a été volé. C’était les deux. C’était une combinaison, et Bill Barr n’a rien fait à ce sujet » a soutenu l’ancien président. Le magnat de l’immobilier en veut également à son ancien vice-président pour la défaite électorale, affirmant que Mike Pence n’a pas eu le « courage » de renvoyer le vote aux législatures. « Je pense que le vice-président des États-Unis doit protéger la Constitution des États-Unis », a-t-il ajouté. « Je ne crois pas qu’il soit juste censé être une statue qui obtient ces votes des États et les remet immédiatement. Si vous voyez une fraude, alors je pense que vous avez l’obligation de faire l’une des nombreuses choses » a estimé Trump.