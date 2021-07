Dans beaucoup de pays du monde, les campagnes de vaccination de masse ont démarré. Ceci pour donner un coup de frein à la pandémie qui progresse sans cesse depuis plusieurs mois. Dans ce cadre, les états multiplient les campagnes de vaccination pour que tout le monde puisse se vacciner afin que l’immunité collective soit atteinte. En France, il y a quelques mois, la vaccination a été élargie aux 12 à 18 ans.

Ceci, pour permettre à cette couche de la population de se protéger contre le mal qui sévit actuellement. Seulement dans un village, des candidats à la vaccination de cette tranche d’âge ont tout simplement été refoulé par le médecin qui pratiquait l’inoculation sous prétexte que «les études pour les moins de 16 ans n’étaient pas bien faites», selon les propos d’une mère de famille rapportés par France Bleu Touraine.

Refus catégorique

Dans le village tourangin de Bléré, une «petite dizaine» de jeunes âgé en 12 et 18 ans n’auraient pas reçu l’injection qu’il sont venus prendre pour se protéger contre le Covid. L’information a été largement relayée par la presse et confirmée par le premier responsable de Bléré qui estime que c’est un manquement «regrettable». A en croire une mère de famille dont les propos ont été relayés dans la presse, son mari a passé plusieurs heures dans la file pour finir par entendre du docteur que leur fille ne pouvait se faire vacciner car elle avait moins de 16 ans. «Au bout de ces quatre heures, le médecin a refusé de la vacciner sous prétexte qu’elle avait moins de 16 ans (…). Il a dit que plus tard on le remercierait», aurait affirmé la mère de famille.