Les soignants français, bientôt obligés de se faire vacciner ? En effet, le gouvernement français se pose de plus en plus la question. Alors que les risques face au variant Delta se font de plus en plus importants, de nombreuses questions se posent quant à la suite des événements, notamment par peur d’une nouvelle vague en septembre.

À l’allure actuelle, l’objectif des 80% de vaccinés en France ne pourrait pas être atteint. De fait, face à l’urgence, le gouvernement envisage une campagne de vaccination obligatoire pour les soignants. Afin d’aller en ce sens, une consultation est actuellement menée entre le Premier ministre, Jean Castex, et les partis d’opposition.

La vaccination, bientôt obligatoire en France ?

À ce jour, un peu plus de 34 millions de personnes ont été primo-vaccinées en France. Un chiffre qui ne permet pas de garantir l’immunité collective. Une situation tendue, d’autant que le variant Delta gagne du terrain, représentant 20% des contaminations (soit le double par rapport à la semaine passée) et que le taux d’incidence ne baisse plus.

Jean Castex se renseigne auprès des parlementaires

La menace sanitaire est donc toujours bien présente. Un courrier a été envoyé à l’ensemble des associations d’élus locaux et des présidents de groupes parlementaires afin de recevoir, d’ici mardi, leur avis sur la question de la vaccination obligatoire. Un courrier dans lequel Jean Castex souhaite également recevoir l’avis sur la vaccination obligatoire à tous les Français. Un tournant crucial, quant on sait que le gouvernement s’est toujours refusé à forcer les français au vaccin.