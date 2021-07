Tôt dimanche, Matteo Bruni, le porte-parole du Vatican a surpris de nombreux fidèles catholiques dans toute l’église, en annonçant que le pape François avait été emmené à l’hôpital Gemelli de la capitale italienne pour une « chirurgie programmée ». Celle nécessaire pour traiter une « sténose diverticulaire symptomatique du côlon ». Une nomenclature docte qui tendait plus à affoler, qu’à rassurer. Mais dimanche dans la soirée, le Vatican toujours par la voix de Bruni, annonçait que l’opération avait été un succès.

Le pape François « a bien réagi »

C’est dans un bref communiqué publié tard dimanche soir après l’annonce inattendue de l’hospitalisation du pape plus tôt dans la journée, Matteo Bruni, le porte-parole du Vatican, a déclaré que l’opération avait eu lieu alors que le souverain pontife était sous anesthésie générale et que le pape François, 84 ans, « a bien réagi » . 10 personnes selon le porte-parole, étaient présentes autour du pape lors de l’intervention. Le Dr Sergio Alfieri, chef de l’unité opérationnelle de chirurgie digestive de l’hôpital, qui a effectué l’opération ; le médecin personnel du pape, le Dr Roberto Bernabei, plus une équipe chirurgicale de quatre personnes et quatre anesthésistes.

Selon les experts, le terme « sténose » fait référence à un rétrécissement de l’intestin et « diverticulaire » désigne une maladie liée aux diverticules. Celle donnée aux renflements ou aux sacs qui se forment à partir de la paroi du gros intestin. Une maladie pas très grave mais assez incommodante, notamment pour les personnes âgées. Les diverticules sont fréquents, surtout après l’âge de 40 ans, et ont tendance à ne pas causer de problèmes. La plupart des personnes atteintes de diverticulose n’auront pas de symptômes.

Mais si les diverticules deviennent enflammés ou infectés, on parle de diverticulite. Cela peut provoquer des douleurs abdominales, des nausées, de la fièvre et d’autres symptômes. L'”American Society of Colon and Rectal Surgeons“, une société professionnelle de chirurgiens spécialistes, indique qu’il est conseillé aux gens de limiter la viande rouge et de suivre un régime riche en fibres avec des fruits et des légumes pour prévenir la diverticulose.