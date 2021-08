Au Maroc, le 30 juillet 2021 est la date anniversaire de l’accession au trône du roi Mohammed VI. Cela fait 22 ans que le souverain dirige le royaume chérifien après la mort de Hassan II, son père. D’ordinaire cet anniversaire est célébré avec faste. On a droit à des festivités, des cérémonies et des activités qui agrémentent l’évènement. Cette année, ces célébrations dénommées “La fête du Trône” n’auront pas lieu. Elles ont été reportées par le roi Mohammed VI à cause certainement du contexte sanitaire dans le pays.

Que le Tout puissant lui accorde paix, santé…

Même s’il n’y a pas de fêtes au programme, le souverain a quand même reçu des messages de félicitations venant de dirigeants d’Afrique à l’instar de Patrice Talon. En effet, selon les informations parvenant du quotidien de service public La Nation, le président béninois a adressé un message de félicitations à Mohammed VI. Il y félicite vivement et chaleureusement le souverain du royaume chérifien au nom du peuple béninois et en son nom propre, formulant le vœu que le Tout puissant lui accorde paix, santé, bonheur, longévité et la force nécessaire pour poursuivre sa noble mission à la tête du Royaume du Maroc.

Le numéro 1 béninois n’a pas passé sous silence la coopération entre les deux pays dans sa lettre de félicitations. Patrice Talon s’est réjoui de la très bonne qualité de ces relations. Il a ensuite exprimé sa disponibilité à travailler avec le roi Mohammed VI à la consolidation continuelle desdites relations. Rappelons qu’après sa réélection à la tête du Bénin en avril dernier, le souverain marocain lui avait également adressé une lettre de félicitations.