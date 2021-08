En place depuis bientôt 20 ans, le Syndicat national des enseignants du renouveau éducatif au Bénin (Synere-Bénin) a reconduit à sa tête Anselme Amoussou. C’est à l’occasion du 5ème Congrès ordinaire de ce syndicat de base de la Csa-Bénin, le vendredi 06 août dernier. Les travaux du congrès ont eu lieu autour du thème : « Système éducatif béninois et la politique : quels impacts sur les performances ».

« Allons vers un pacte intersyndical nouveau »

Dans son intervention, Anselme Amoussou qui dirige actuellement, la Confédération des syndicats autonomes du Bénin (Csa-Bénin), a invité les acteurs du monde syndical à rompre radicalement avec les « orientations actuelles, les méthodes et les jeux actuels ». « Allons vers un pacte intersyndical nouveau » a-t-il convié, tout en affirmant que le Synere-Bénin compte être parmi les pionniers de cette aventure. Pour cela, le patron de ce syndicat a invité les centaines de minuscules organisations syndicales à mettre fin aux conflits de leadership qui ne sont pas à la hauteur des attentes des militants.

Il faut opérer une révolution à l’interne pour espérer révolutionner le système éducatif béninois, a-t-il assuré. Notons qu’en plus de la réélection du Sg de la Csa Bénin à la tête du Synere-Bénin, le Congrès a examiné et approuvé le rapport financier et moral du bureau exécutif national sortant.