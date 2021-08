La journée d’hier mercredi 04 août 2021 a été une journée heureuse pour la famille de l’ancien président américain, Barack Obama. Ce dernier a en effet célébré son 60e anniversaire et à cette occasion, les hommages sont venus de partout. Parmi ses proches, son épouse et ancienne première dame des Etats-Unis, Michelle Obama, lui a rendu un vibrant hommage sur le réseau social Instagram.

C’est une chose qui va au-delà de toutes ses réalisations

La femme de Barack Obama n’a pas tari d’éloges à l’endroit de son époux et père de ses deux filles, Sasha et Malia. Sur sa page Instagram, elle a indiqué que le prédécesseur de Donald Trump n’a pas manqué à son devoir de père, soulignant que c’est une chose qui va au-delà de toutes ses réalisations. Par ailleurs, elle n’a manqué de remercier son époux de « n’avoir jamais laissé le poids du monde l’empêcher d’être un mari et un père merveilleux ». Notons que parmi les autres personnalités à avoir rendu hommage à Barack Obama, se trouve l’actuel locataire de la Maison Blanche, Joe Biden.

Il avait réagi sur Twitter pour souhaiter joyeux anniversaire à l’ancien président. « Joyeux anniversaire, Barack Obama. Je suis fier de pouvoir dire que tu es un frère et un ami — et je te suis reconnaissant de ton service désintéressé à ce pays » a-t-il écrit sur le réseau de l’oiseau bleu.