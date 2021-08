Alors que de nouvelles informations, relatée dans le livre, Baby Girl: Better Known as Aaliyah, va paraître le 19 août sur Aaliyah 20 ans après sa mort, une bonne nouvelle est annoncée pour ces fans. Les admirateurs de l’artiste pourront désormais écouter sa musique sur les plateformes de streaming numérique. Selon Blackground Records, son ancienne maison de disque, il s’associe au label indépendant EMPIRE pour proposer les chansons d’Aaliyah aux services de streaming du monde entier.

La discographie sera publiée dans un ordre quasi chronologique, en commençant par l’album « One in a Million » d’Aaliyah le 20 août, bien que les précommandes physiques de vinyles et de CD, ainsi que les précommandes et les pré-sauvegardes numériques, soient disponibles dès maintenant sur le site de Blackground. En septembre, l’album éponyme de la défunte chanteuse sera diffusé en streaming, suivi des albums de compilation « I Care 4 U » et « Ultimate Aaliyah » en octobre.

Un problème avec les héritiers

Pour rappel, les chansons de l’artiste n’ont jamais été disponibles en téléchargement ou en streaming, à l’exception de son album de 1994 « Age Ain’t Nothing But a Number ». Mais maintenant, 20 ans après la mort tragique d’Aaliyah dans un accident d’avion, sa musique sera enfin disponible pour les fans. Toutefois, la nouvelle n’est pas la bienvenue pour tout le monde. En effet, la raison de la rétention est une rupture de longue date entre l’oncle d’Aaliyah, Barry Hankerson, fondateur de Blackground Records, qui a été son manager, et sa mère Diane Haughton, qui contrôle le reste de sa succession.

“Nous nous sommes battus dans les coulisses”

Cette querelle est toujours là, car il semble que Blackground Music soit à l’origine de la sortie en streaming numérique de la musique d’Aaliyah. Cela a conduit les détenteurs des droits de la musique d’Aaliyah à publier cette réponse : « Pendant 20 ans, nous nous sommes battus dans les coulisses, endurant des tactiques obscures de tromperie avec des projets non autorisés visant à ternir ». Les héritiers affirment également que la situation est un « effort sans scrupules pour publier la musique d’Aaliyah sans aucune transparence ni comptabilité complète à la succession ».