Une affaire qui remonte à deux ans. L’affaire de l’élève Imani Bell décédée pendant une séance d’entrainement aux USA plus précisément en Georgie continue de faire couler beaucoup d’encre et de salive. Selon nos recoupements d’informations, les parents de la victime poursuivent en justice les entraineurs Dwight Broom Palmer et Larosa Maria Walker-Asekere.

Ces derniers sont accusés d’homicide involontaire, de cruauté envers une enfant et de conduite dangereuse ainsi que de meurtre au deuxième degré. La jeune Imani Bell, élève d’une école secondaire de Géorgie, aurait poussé son dernier souffle après avoir fourni un effort physique pendant une séance d’entrainement alors que la température était au dessus des 37 degrés Celsius selon les informations de CNN.

Selon les textes de l’Association athlétique des écoles secondaires de Géorgie, les séances d’entrainement qui ne se font pas en salle ne doivent pas tenir sous une forte chaleur. La température à ne pas dépasser est fixé à 33 degrés Celcius. Selon Chris Stewart, l’avocat de la famille de la victime, «Imani a commencé à montrer des signes qu’elle était en détresse en raison de la chaleur. Elle ne pouvait pas finir la course d’un mile. Elle trébuchait». Toujours selon CNN, l’autopsie a montré que c’est suite à un coup de chaleur dû à un effort physique que l’ado a rendu l’âme.