L’affaire de 145 kg de cocaïne retrouvés dans l’un des conteneurs de sucre de la société SONIMEX était au rôle à la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (CRIET) ce jeudi 5 août 2021. Lors de la deuxième audience de ce jour, le magistrat Guillaume Laly s’est prononcé sur la demande de liberté provisoire de PDG de SONIMEX, Séraphin Yéto et des autres détenus dans le cadre du dossier. Le juge s’est aussi prononcé sur sa compétence ou non à connaître du dossier.

Le juge de la CRIET a rendu deux importantes décisions lors de la deuxième audience de l’affaire de 145 kg de cocaïne retrouvés dans l’un des conteneurs de sucre de la société SONIMEX. Dans ce dossier, six personnes sont en détention provisoire dont le PDG de SONIMEX, Séraphin Yéto, quatre cadres de la société et le commissaire de l’OCERTID, Constant Badé. Elles sont poursuivies pour trafic international de drogue, complicité de trafic international de drogue et corruption.

Ces six personnes vont être en détention pour encore un bon moment. Car, le magistrat Guillaume Laly, juge en charge du dossier a rejetté la demande de mise en liberté provisoire de ces détenus. En effet, les avocats de ces personnes en détention avaient formulé une demande de mise en liberté provisoire lors de l’audience du 15 juillet dernier. Ils n’ont donc, pas obtenu ce qu’ils voulaient. En dehors de ce rejet, la Cour s’est déclarée incompétente pour connaitre du dossier. Elle a donc renvoyé le dossier en instruction. A noter que le PDG de SONIMEX, Séraphin Yéto n’était pas présent à l’audience de ce jeudi. Il n’est pas remis du malaise qu’il a eu à la fin de la première audience tenue le 15 juillet 2021.