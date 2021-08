La quatrième audience de l’affaire d’expropriation de 39 hectares dans la commune d’Abomey-Calavi s’est tenu ce mardi 3 août 2021 à la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (CRIET) à Porto-Novo. Le procureur spécial, Mario Métonou a requis une lourde peine contre l’ancien maire de la commune d’Abomey-Calavi, Georges Bada. Il a proposé une peine de huit ans d’emprisonnement ferme pour l’ancien maire et certains de ses co-accusés.

Le ministère public n’est pas du tout tendre avec l’ancien édile de la commune d’Abomey-Calavi, Georges Bada et ses co-accusés dans l’affaire d’expropriation de 39 hectares dans cette municipalité. Représenté par le procureur spécial, Mario Métonou, le ministère public a requis une peine d’emprisonnement de 8 ans ferme et 5 millions d’amende contre Georges Bada. Une vingtaine de personnes dont l’ancien maire et des chefs d’arrondissements et agents de la mairie sont poursuivis pour des faits d’association de malfaiteurs, escroquerie et abus de fonction. Le procureur spécial a demandé l’abandon des charges d’association de malfaiteurs pour l’ancien maire et 27 co-accusés.

Il retient contre Georges Bada, Honfo Julien, Dohou Kouassi Sébastien, Houguè Apollinaire, Kissinclounon Sébastien, Hounyeva Patrice, Lantokpodé Daniel, Adimi Victor et Soudé Kpossou Théodore, des faits d’abus de fonction. Il demande contre eux une peine de 8 ans de prison ferme et à 5 millions d’amende chacune. Il demande une peine de deux ans d’emprisonnement contre Noel Toffoun et Léon Kpobli (chef d’arrondissement de Godomey). Le procureur spécial a demandé la relaxe pour 11 autres détenus poursuivis pour abus de fonction. Il a requis une relaxe au bénéfice du doute pout Gélase Hounguè et Ferdinand Dossou-Yovo.