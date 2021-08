L’ancien maire d’Abomey-Calavi, Georges Bada et ses co-accusés vont encore attendre plusieurs semaines pour savoir le sort qui leur est réservé par le juge de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (CRIET) dans l’affaire domaniale de 39 ha à Abomey-Calavi. Alors que tout le monde s’attendait à un délibéré du dossier à l’audience de ce mardi 24 août 2021, le dossier a été renvoyé au 21 septembre prochain.

Le juge de la CRIET n’a pas rendu son délibéré ce mardi 24 août 2021 dans l’affaire d’expropriation et de partage de 39 ha de parcelles dans la commune d’Abomey-Calavi. Les juges ont renvoyé au 21 septembre 2021. Ils ont autorisé la poursuite des débats. A l’audience du mardi 03 août dernier, le ministère a requis 8 ans de prison ferme et 5 millions d’amende contre Georges Bada, 5 ans et 5 millions d’amende contre dame Kpohinto, présumée propriétaire des 39 ha de parcelles.

Le verdict avait été prorogé pour ce mardi 24 août pour permettre aux juges de bien appréhender les nouvelles pièces communiquées au dossier. L’audience du 21 septembre pourra permettre de faire les réquisitions et plaidoiries complémentaires. Pour rappel, Georges Bada et ses coaccusés sont impliqués dans une affaire d’expropriation d’un domaine de 39 hectares dans la commune d’Abomey-Calavi. Une affaire de fausse expropriation d’un domaine, qui s’étend du siège de la mairie d’Abomey-Calavi à la cité Arconville.