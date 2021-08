La ‘’débâcle’’ des responsables afghans devant les talibans en Afghanistan est un revers majeur pour les États-Unis en termes d’image. Avec la perception grandissante que les systèmes soutenus par les États-Unis ont tendance à être faibles et temporaires. Le fait est, que la victoire des talibans est principalement au profit de ceux qui applaudissent à l’humiliation des USA. Et dans les rangs, l’Iran ne vient certainement pas en peloton de queue. D’ailleurs, le président iranien Ebrahim Raïssi, ce lundi, laissait clairement entendre que « l’échec militaire » des Etats-Unis en Afghanistan offrait une « opportunité d’établir une paix durable » dans le pays.

L’Iran « un pays frère » à l’Afghanistan

L’Iran musulman chiite s’est toujours opposé à la ligne dure des talibans sunnites depuis des décennies, mais “l’invasion” américaine est arrivée et il n’avait pas été si étrange d’entendre les médias iraniens affirmer que les talibans n’exporteraient pas l’extrémisme ou ne menaceraient personne. En fait, des déclarations positives sur le rôle de l’Iran en Afghanistan avaient émergé, avec des responsables iraniens rencontrant ouvertement les dirigeants talibans. En juillet, Téhéran accueillait une réunion des « anciens » représentants du gouvernement afghan et d’un comité politique taliban de haut niveau.

Mais avec la victoire des talibans sur le gouvernement afghan pro-USA ; l’Iran, avec ses nouveaux responsables, déjà à plusieurs reprises sanctionnés par le trésor américain, ne pouvait que se réjouir. Une victoire qui mettait à mal l’hégémonie des USA et renforçait encore plus l’influence de ceux-là même, qui très tôt se sont posés en adversaires des USA.

Ebrahim Raïssi ne pouvait donc se permettre de rater l’opportunité que lui offrait la situation en Afghanistan pour tirer à boulets rouges sur les Etats-Unis. Ce lundi, le président iranien déclarait que : « la défaite militaire de l’Amérique et son retrait doivent devenir une opportunité de restaurer la vie, la sécurité et une paix durable en Afghanistan ». Et Raïssi d’ajouter : « L’Iran soutient les efforts visant à rétablir la stabilité en Afghanistan et, en tant que pays voisin et frère, (…) invite tous les groupes en Afghanistan à parvenir à un accord national ».

Cependant, restait maintenant à savoir le type de relations que les deux pays entretiendraient une fois que les talibans auraient confirmé leur volonté de promouvoir un ‘’Émirat islamique d’Afghanistan’’ sous la Charia. Une situation qui risquait fort d’augmenter les « 8 000 000 réfugiés afghans enregistrés et les plus de deux millions sans papiers », qu’abritait l’Iran. Des réfugiés de plus en plus pesants depuis que le poids des sanctions américaines sur l’économie du pays se faisait de plus en plus sentir.