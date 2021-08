Dans un éditorial publié paru dans les colonnes de USA Today, le directeur de l’engagement mondial de l’administration Obama a demandé que le conseiller à la sécurité nationale de Biden, Jake Sullivan, soit limogé pour « la décision de se retirer imprudemment d’Afghanistan » et poussant Joe Biden à bouleverser sa politique étrangère. Dans l’éditorial cinglant publié lundi, l’ancien conseiller de Barack Obama, Brett Bruen, a déclaré que les politiques de Biden à l’étranger sont « plus fortes sur les slogans que sur le fond ».

« Le président Biden doit licencier son conseiller à la sécurité nationale et plusieurs autres hauts dirigeants qui ont supervisé l’exécution bâclée de notre retrait d’Afghanistan », a écrit l’ancien diplomate. « Ceux qu’il a choisis pour des postes clés ont échoué à plusieurs reprises à remettre en question leurs propres hypothèses. Cela a malheureusement conduit au jour le plus inutilement embarrassant de l’histoire du Conseil de sécurité nationale (NSC) », a-t-il écrit.

Des faveurs de partis politiques

Il a également accusé la Maison Blanche de mettre en danger la sécurité nationale. « Les personnes, les plans et les processus que le président a mis en place pour assurer la sécurité de l’Amérique ne fonctionnent pas », a-t-il affirmé. Bruen s’est plaint que l’administration Biden passe trop peu de temps à s’inquiéter des menaces mondiales et trop de temps sur « le superficiel », ajoutant que le problème commence par qui le président a choisi de nommer.

« La Maison Blanche a choisi de regrouper les types politiques dans les postes les plus influents », a-t-il écrit. Bruen a déclaré que Biden traite davantage les nominations d’ambassadeurs comme des « faveurs de partis politiques », nommant des élites « aisées » ou « bien connectées » à des postes où une diplomatie délicate et expérimentée est nécessaire. Il a souligné que le président n’a qu’un seul diplomate de carrière en tant que haut fonctionnaire au sein de son Conseil de sécurité nationale, bien moins que sous Obama.

Biden doit secouer son équipe de sécurité nationale

« Cela signifie que Sullivan et Biden ne reçoivent pas de conseils de ceux qui ont l’expérience la plus récente et la plus pertinente », a soutenu Bruen. Il a fait valoir que Sullivan aurait dû faire plus pour orienter Biden sur une voie différente de celle qui a conduit à la tentative de sortie chaotique. « Oui, Biden voulait quitter l’Afghanistan. Il appartenait à Sullivan de trouver comment atteindre l’objectif du président tout en veillant à éviter les pièges et les problèmes potentiels. Ce n’est clairement pas ce qui s’est passé ». « Le président Joe Biden doit secouer son équipe de sécurité nationale », a affirmé le diplomate.