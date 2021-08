C’est le grand retour du Jazz à Paris le mois prochain. En effet, la ville lumière accueille du 1er au 12 septembre le Festival Jazz à La Villette. Il y aura sur scène dès le 02 septembre, la Béninoise Angélique Kidjo. La diva au quatre Grammys rendra hommage à l’occasion à un géant de la musique africaine : Manu Dibango. Reçue hier vendredi dans le journal International de TV5 Monde, Angélique Kidjo est revenue sur ce lien particulier qui le lie au Camerounais, décédé l’an dernier du Covid-19. « Depuis qu’il est parti, je n’arrive pas à me projeter dans un monde sans manu mais je pense que je vais y arriver. Ça me prendra du temps. Son rire me manque, sa façon de dire les choses qui vous met à l’aise et sa musique » a-t-elle déclaré.

La chanteuse n’a pas occulté le rôle que le saxophoniste a joué dans sa carrière. D’après elle, Manu Dibango est une personne en qui elle avait « énormément confiance ». « Quand il disait quelque chose c’est parce que c’était vrai. Il parlait peu et pour dire les choses profondes il les disait avec beaucoup de délicatesse. Tous les conseils qu’il m’a donné ont toujours été des conseils bienveillants pour me permettre de grandir et être l’article que je suis devenue » a déclaré la diva de la musique béninoise. Angélique Kidjo a également été interrogée sur ses collaborations avec les artistes africains, notamment nigérians.

Elle a justement parlé de Yemi Aladé. « J’aime beaucoup l’artiste qu’elle est. Elle est un entrepreneur. Elle a une exigence vis-à-vis de son travail qui est admirable. Les jeunes en Afrique ont compris que pour s’en sortir il faut utiliser internet et être des entrepreneurs, ne pas dépendre des maisons de disques comme moi ça m’est arrivé quand j’ai commencé ma carrière. Elle a une intelligence de ce qu’elle fait qui me fascine et que j’admire énormément » apprécie la native de Ouidah. Rappelons que Yemi Aladé est sur le dernier album d’Angélique Kidjo intitulé “Mother Nature”. Elle y chante « Dignity » avec la béninoise. Un morceau qui dénonce les violences policières au Nigéria.