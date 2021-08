Les championnats d’Afrique de badminton des U15 qui ont démarré le 22 août 2021 ont pris fin, ce jeudi 26 août dans le gymnase de l’Institut régional de santé publique à Ouidah. Cette compétition a connu la participation de l’Egypte, du Burkina Faso, du Ghana, du Niger, du Sénégal, de la Zambie, de l’Île Maurice, de l’Afrique du Sud, de l’Ouganda, de la RDC, de la Sierra Leone, du Burundi et du Bénin. L’Egypte a survolé la compétition.

La domination des Pharaons d’Egypte a été sans partage lors de l’édition 2021 des championnats d’Afrique des U15 qui se sont déroulé à Ouidah au Bénin. Au niveau du simple homme, la finale a opposé l’Egyptien Seif Omar au Ghanéen Shang Francis. Au cours de cette rencontre, le jeune Seif Omar juste eu besoin de 26 mn pour plier le match en 2 sets à 0 (21-17, 21-15). Il décroche ainsi la médaille d’or devant le jeune Ghanéen qui a eu une légère fatigue. Au niveau des dames en simple l’Egyptienne Reen Hussein a croisé les raquettes avec la Mauricienne Tiya Bhurtun. Au bout de cette rencontre âprement disputée, c’est l’Egyptienne qui sort victorieuse par le score de 2 sets à 0 (21-23, 21-09) après seulement 22 mn de jeu.

En double homme, la paire égyptienne composée de Seif Omar et Ziad Heshan ont affronté celle mauricienne formée par Bhaugeerotee Distant et Tejas Savoo. Au terme de la rencontre qui a duré 23 mn la médaille d’or est allée aux Egyptiens qui ont gagné 2 sets à 0 (21-14, 21-16). En double dame c’est un match qui a opposé deux équipes d’Égypte qui a tourné à l’avantage de la paire Alya Amre et Reen Hussein, 2 sets à 1 (24-22, 19-21, 21-12). La finale mixte 100% égyptienne a été remportée par la paire Ziad Heshan et Alya Amre devant celle composée de Seif Omar et Reen Hussein, 2 sets à 1 (21-18, 21-11, 21-19). L’Egypte a donc remporté les cinq finales de cette compétition.