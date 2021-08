C’est devenu un mal récurrent au Bénin. Les affrontements entre éleveurs et agriculteurs n’étonnent plus vraiment. Selon le quotidien Matin Libre, ces deux acteurs du monde rural ont encore décidé d’en découdre dans certaines localités de Kétou et de Savè. Ces affrontements se sont déroulés dans la nuit du samedi 31 juillet au dimanche 1er août, selon la même source.

Il y aurait eu des agriculteurs charcutés et fusillés d’après Matin libre. Plusieurs personnes auraient également décidé de fuir le foyer des affrontements. On attend le bilan des autorités polico-administratives pour avoir une idée claire de l’étendue des dégâts causés par ces incidents. Ce qui oppose très souvent les éleveurs et les agriculteurs, c’est le couloir de passage du bétail des éleveurs.

Des affrontements du genre avaient fait 5 morts à Malanville

Le samedi 24 juillet dernier, dans la commune de Malanville de pareils affrontements avaient déjà fait 5 morts. Trois décès par balles dans les rangs des éleveurs et deux autres morts chez les agriculteurs. Ils avaient succombé à des coups de machette. On dénombrait aussi des blessés et des personnes qui ont tout simplement disparu.

Selon les explications du chef du village d’Issene, les peuls de la localité auraient lancé dans la soirée du vendredi 23 juillet, un ultimatum aux agriculteurs qui occupent selon eux les couloirs de passage de leurs troupeaux. Tout s’est ensuite envenimé quand ces éleveurs ont lâché leur bétail sur le champ d’un agriculteur qui justement était d’après eux dans le couloir de passage des troupeaux de bœufs.