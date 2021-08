Ce n’est pas une bonne nouvelle pour les pêcheurs de Xwlacodji dans le 5ème arrondissement de Cotonou. Ils sont priés de quitter la zone qu’ils occupent d’ici le 15 septembre prochain. C’est un communiqué conjoint du ministre de la décentralisation Raphaël Akotègnon et du cadre de vie José Tonato qui les informe de cette décision gouvernementale.

En effet, il est prévu dans le cadre de la relance du projet de rénovation et de modernisation du centre administratif et commercial de Ganhi, la libération du périmètre occupé actuellement par les pécheurs. Les ministres Tonato et Akotègnon disent pouvoir compter « sur la collaboration et le sens patriotique de chacun pour la bonne réussite des opérations ».

Notons que l’opération de libération de la zone occupée par les pêcheurs, démarre le 15 septembre prochain. Les occupants doivent donc prendre toutes les dispositions nécessaires pour libérer les lieux avant cette date.