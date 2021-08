L’ex-ambassadeur du Bénin aux Etats-Unis, Omar Arouna a participé hier vendredi 13 août à l’émission 100% Bénin de Sikka Tv. Il a été demandé à l’ancien diplomate s’il ne faut pas une réponse politique à la situation de Joël Aïvo et Reckya Madougou, emprisonnés depuis plusieurs mois. L’homme a répondu par l’affirmative. Pour lui, il est clair que ces deux opposants sont en prison pour des raisons politiques. La solution sera donc politique, assure t-il. Omar Arouna pense par ailleurs que rien de tout ceci ne serait arrivé si Patrice Talon avait fait preuve de leadership.

“C’est le leadership qui est terrorisé“

« Le seul fait que les gens soient en prison pour des raisons politiques, ça pose un problème de l’inexistence d’un leadership au sommet de l’Etat parce que quand on a dans la panique, pendant une précampagne électorale, kidnappé, séquestré, emprisonné (Reckya Madougou, Joël Aivo, Alexandre Hountondji ou encore Nadine Okoumasoun) et qu’on les accuse de terrorisme, c’est un problème de leadership » affirme l’ex-ambassadeur du Bénin aux USA. Il est persuadé que le peuple ne se sent pas terrorisé mais plutôt le leadership. « C’est le leadership qui est terrorisé par les actions normales (des personnes emprisonnées) » soutient Omar Arouna.

Il a créé une crise manufacturée pour des raisons électoralistes

Il poursuit en affirmant qu’on ne peut pas accuser de terrorisme quelqu’un qui se bat pour ses idéaux. Il y a là un manque de leadership de la personne qui accuse parce que « le leadership se forge dans la contradiction ». Pour lui, après avoir créé « une crise manufacturée pour des raisons électoralistes », Patrice Talon devrait ouvrir les prisons puisqu’il a eu son fauteuil présidentiel. La seule alternative qui s’offre donc à lui selon le diplomate c’est de libérer les prisonniers politiques, sans conditions. « Il n’a qu’à ouvrir les prisons » a insisté le diplomate.