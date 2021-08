La date de reprise des cours est désormais connue. Les grandes vacances scolaires prennent fin le 19 septembre 2021. Les ministres Salimane Karimou et Yves Chabi Kouaro ont pris un arrêté en date du 17 août 2021 fixant le calendrier de l’année scolaire 2021-2022 dans les établissements des enseignements maternel et primaire, secondaire général, technique et de la formation professionnelle.

A l’exception des lycées techniques agricoles et des centres de formation professionnelle et d’apprentissage, le calendrier scolaire 2021-2022 dans tous les établissements publics et privés des enseignements maternel, primaire, secondaire général, technique et de la formation professionnelle au Bénin est connu. Le gouvernement a publié le calendrier scolaire comptant pour l’année 2021-2022. C’est par arrêté interministériel N°040/ MEMP/ MESTFP/ DC/ SGM/ DIIP/ DEP/ DEM/ DEC/ DIPIQ/ DESG/ DETFP/ SA/ 025/ SGG 21, que le ministre des Enseignements maternel et primaire, Salimane Karimou et celui en charge des Enseignements secondaires, techniques et de la formation professionnelle, Kouaro Yves Chabi, en date du 17 août 2021 ont fixé les acteurs de l’école béninoise.

Pré-rentrée le 13 Septembre

Ainsi, la pré-rentrée scolaire est prévue du lundi 13 septembre 2021 au vendredi 17 septembre 2021. Le premier trimestre coure du lundi 20 septembre au mercredi 22 décembre 2021. Le deuxième s’étend du lundi 6 janvier 2022 au mercredi 08 avril 2022, après les cours, soit 12 semaines deux jours. Le troisième trimestre débute le vendredi 25 avril pour prendre fin le 1er juillet 2022 après les cours de l’après-midi. Selon l’article 3 de l’arrêté interministériel « les activités pédagogiques reprennent effectivement dans tous les établissements scolaires publics et privés, le lundi 19 septembre 2022 ».