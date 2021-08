Regain de la grippe aviaire au Bénin. Cette maladie virale qui sévi chez les oiseaux et dont le taux de mortalité est très élevé chez les volailles a été détecté dans deux localités au Bénin. D’après un communiqué du ministre de l’agriculture de l’élevage et de la pêche Gaston Dossouhoui le 25 août dernier, Tohouè dans la commune de Sèmè-kpodji et Kpanrou dans la commune d’Abomey Calavi. Et le samedi 28 août 2021, la Direction de l’élevage a procédé à l’abattage de près de 400 têtes de volailles à Kpanrou dans la commune d’Abomey-Calavi.

Dans le cadre de la lutte contre la maladie virale de la grippe aviaire au Bénin, le gouvernement béninois a pris des décisions dont l’abattage des volailles dans les zones de soupçons. Ainsi, environs 400 têtes de volailles ont été abattus par la direction de l’élevage le samedi dernier. C’est à dans l’arrondissement de Kpanrou, commune d’Abomey-Calavi.

Selon Mama Ali Adékounla, représentant de la Direction de l’élevage, cet abattage se justifie par la présence de grippe aviaire dans la localité. C’est pour réduire la propagation de cette maladie, la direction de l’élevage à travers ses représentants est descendue à Kpanrou l’une des localités touchées pour procéder à l’abattage des volailles.