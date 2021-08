L’ancienne ministre de la justice Reckya Madougou a été auditionnée hier vendredi 06 août par la commission d’instruction de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (Criet). D’après l’un de ses avocats Me Renaud Agbodjo la candidate recalée à la présidentielle du 11 avril dernier a clamé une nouvelle fois son innocence. « Madame Reckya Madougou continue de dire ce qu’elle dit toujours, c’est-à-dire qu’elle est étrangère à tout ce que le procureur lui reproche …(c’est-à-dire) d’avoir financé l’assassinat de personnalités politique » a déclaré l’avocat au micro de RFI.

” Nous introduirons une nouvelle demande de mise en liberté provisoire “

Il ajoute qu’aucune autre personne, aucun autre co-inculpé n’a mis en cause sa cliente dans cette affaire. « La suite c’est l’instruction qui le déterminera » a-t-il poursuivi. L’opposante béninoise est en prison depuis cinq mois et l’audition d’hier vendredi 06 août est la deuxième qu’elle subit. Me Agbodjo assure qu’il n’y a pas eu d’éléments objectifs gênants pour remettre en question le fait que sa cliente n’a pas participé à la présumée tentative d’assassinat de quelques responsables politiques de Parakou.

Il annonce l’introduction prochaine d’une nouvelle demande de mise en liberté. « Après (un autre) interrogatoire, si cela devait avoir lieu, nous introduirons une nouvelle demande de mise en liberté provisoire » a laissé entendre Me Agbodjo. Reckya Madougou est poursuivie pour financement de terrorisme.