Rodopho Dah-Kindji, Rodrigue Kiki et Josué Abel Alaiko ont retrouvé leur liberté. Ils ont été libérés ce mercredi 18 août 2021, après le retrait de la plainte déposée contre eux par Fondation Fom Amov Bénin et l’ONG Bénin Diaspora assistance. Cités dans une affaire d’escroquerie, tentative d’extorsion et d’abus de confiance, ils étaient en garde à vue. Ils devaient être écoutés lors d’une comparution immédiate dans la soirée du mardi 17 août dernier.

Ils n’ont finalement pas été écoutés. L’audience de leur comparution immédiate n’a pas eu lieu. Car, l’ONG auteure de la plainte contre eux a retiré sa plainte. Elle a voulu offrir une seconde chance à ces présumés escrocs afin qu’ils se ressaisissent et donnent une autre orientation à leur vie sociale. Pour la plaignante, en les envoyant en prison, particulièrement Rodopho Dah-Kindji, elle n’aurait réglé aucun problème. Selon cette ONG, les emprisonner, c’est faire du tort à toutes les âmes qu’ils drainent derrière eux. Pour Médard Koudébi, l’un des responsables de cette ONG, « le rôle d’une ONG n’est pas de détruire l’avenir d’une jeunesse, mais de l’accompagner à s’améliorer et à sortir de ses difficultés ».

Pour rappel, la plainte était partie d’une arnaque à l’ordonnance. Selon la plainte, l’ancien responsable d’une structure des étudiants a contacté la FOM-AMOV BÉNIN le 30 juillet, lui notifiant ses difficultés à régler l’ordonnance liées aux soins de santé de sa femme. Hospitalisée à Cotonou, son épouse a-t-il dit, a besoin illico presto d’être transfusée alors qu’il est financièrement fauché. Photos à l’appui, il a réussi à avoir la sympathie des responsables de l’ONG qui ont décidé dans un premier temps de l’aider. Mais des jours après, la supercherie a été découverte grâce à une synergie d’action entre l’ONG Benin Diaspora assistance, et sa partenaire de Fom-Amov Bénin. Et la patiente a changé de statut, devenant la sœur du demandeur alors qu’elle était son épouse au départ. Une fois la police mise au courant, elle est entrée dans le jeu et leur a mis le grappin dessus.