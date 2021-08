La police républicaine a arrêté un ancien responsable d’une organisation estudiantine. Il s’agit de Rodolpho Vignon Dah-Kindji, ancien président de l’Union nationale des scolaires et étudiants du Bénin (UNSEB). Il a été mis aux arrêts ce mercredi 11 août 2021 par les éléments du commissariat d’Agla à Cotonou pour tentative d’extorsion de fonds et abus de confiance. Il a été interpellé suite à une plainte de Médard Koudébi, président de l’ONG Bénin Diaspora Assistance.

Il n’est plus libre de ses mouvements. Cité dans une affaire d’extorsion de fonds et d’abus de confiance, Rodolpho Vignon Dah-Kindji, ancien président de l’Union nationale des scolaires et étudiants du Bénin (UNSEB) a été mis aux arrêts. C’est une affaire de 50 000 FCFA qui a été à l’origine de cette arrestation. Dans une plainte déposée à l’unité de police, Médard Koudébi, président de l’ONG Bénin Diaspora Assistance indique qu’il a été contacté le 10 août 2021 par le numéro d’un certain J.A. étudiant en 3ème année à la FASEG, un complice de Rodolpho Vignon Dah-Kindji. Cet étudiant l’a informé que « sa petite sœur est gravement malade et hospitalisée à l’hôpital Saint-Luc à qui l’on demande deux poches de sang alors qu’il n’a que 2400 FCFA sur lui ».

L’ONG Bénin diaspora assistance a donc demandé la Fondation Omoloto Meriadeck, l’une des ONGs partenaires avec laquelle elle collabore au Bénin, de bien vouloir déclencher une aide à cette personne au titre des indigents. « Nous avons par la même occasion saisie par message l’abbé Attondé Désirée, actuellement directeur de l’hôpital Saint Luc pour lui demander de bien vouloir apporter assistance à cette famille qui déclare ne plus du tout avoir les moyens alors que sa sœur aurait besoin d’une transfusion sanguine d’urgence selon ses dires », explique le plaignant. C’est à ce moment que le directeur de l’hôpital a informé que la patiente en question a quitté l’hôpital depuis le 11 juillet 2021. La patiente est une femme enceinte dont le prochain rendez-vous de suivi médical est prévu pour le 31 août 2021. Dans sa plainte, le plaignant mentionne que l’étude du dossier a montré que les mêmes documents ont déjà été utilisés pour un décaissement de plusieurs milliers de fonds de leur côté en date du 30 juillet 2021.

En effet, Rodolpho Vignon Dah-Kindji avait déjà contacté l’ONG Fom-amov Bénin le 30 juillet, pour lui faire part de sa difficulté à payer les soins de sa femme. Celle-ci serait hospitalisée dans un hôpital à Cotonou. Ordonnances et photos de la dame à l’appui, il a réussi à toucher la sensibilité des responsables de l’Organisation humanitaire, qui avait décidé de l’aider. Quelques jours plus tard, le même message d’appel à l’aide a été transféré à l’ONG Bénin Diaspora assistance, un partenaire de Fom-amov Bénin. Mais cette fois, la patiente a changé de statut. Épouse du demandeur au départ, elle est devenue sa sœur. C’est la synergie d’action entre ces organisations non gouvernementales qui a abouti à la plainte et a permis à la police de fomenter un plan pour arrêter le présumé coupable d’escroquerie et d’abus de confiance.