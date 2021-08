L’Association nationale des communes du Bénin (ANCB) a réalisé un rapport sur l’état des lieux des ressources humaines dans les collectivités territoriales. Il ressort de ce document que plus de 5 mille agents travaillent dans toutes les communes du Bénin. 5477 plus précisément dont 1392 femmes. Cet effectif doit être renforcé selon le rapport qui recommande pour cela le recrutement externe de 3 402 agents d’ici 10 ans.

Déjà dès cette année 2021, le document suggère que 387 agents soient recrutés dont 50 appartenant aux catégories A1 et A3. L’année prochaine, 337 personnes devraient également être intégrées aux administrations communales et ce sera ainsi pour les 8 années à venir. C’est en tout cas la proposition du rapport. Celui-ci évoque par ailleurs, la classification professionnelle des personnes travaillant dans les communes du Bénin.

13% sont des cadres de catégorie A

On retient que seulement 13% d’entre elles sont des cadres de catégorie A, 20% sont de catégorie B , 24% de catégorie C et 32% de catégorie D. Les 10% restant appartiennent à la catégorie E. La moyenne d’âge de la majorité des agents oscille entre 35 et 44 ans avec au moins une ancienneté de 10 ans. Il y en a 1437 dont le statut n’est vraiment pas défini tandis que la majorité est sous un contrat à durée indéterminé ou déterminé.