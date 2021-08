S’adressant à des partisans du sud du Brésil vendredi, le président brésilien Jair Bolsonaro a insulté Luis Roberto Barroso, le juge suprême qui dirige également la Cour suprême électorale. L’insulte a été prononcée lors d’une émission en direct partagée sur le compte Facebook du président, mais a ensuite été supprimée. Au milieu des tensions croissantes concernant ses affirmations sur la vulnérabilité du système électoral du pays à la fraude, le président d’extrême droite du Brésil, a ignoré les appels à l’abandon de sa querelle avec la Cour suprême et a qualifié l’un de ses juges de “f*ls de p*te“.

Après les commentaires du président, le juge Barroso, s’exprimant lors d’un forum sur les systèmes électoraux , a déclaré que si ses actions causaient une telle nuisance, c’est le signe qu’il fait bien son travail. Bolsonaro s’est élevé pendant des semaines contre les urnes électroniques utilisées au Brésil et a poussé à l’adoption de bulletins imprimés pouvant être comptés si un résultat électoral est contesté. Les critiques disent que Bolsonaro, comme l’ancien président américain Donald Trump, sème le doute au cas où il perdrait l’élection présidentielle de l’année prochaine. Il a menacé de ne pas accepter le résultat si le système n’était pas modifié.

Des injures inacceptables

Avec sa popularité en baisse après avoir enregistré le deuxième plus grand nombre de morts du Covid-19 au monde, les sondages d’opinion montrent que Bolsonaro suit l’ancien président de gauche Luiz Inacio Lula da Silva, bien qu’aucun d’eux n’ait officiellement annoncé qu’il se présenterait. Plus tôt vendredi, le président du Sénat Rodrigo Pacheco avait critiqué Bolsonaro pour ses attaques contre la Cour suprême et a proposé de servir de médiateur, affirmant que les insultes du président contre Barroso étaient inacceptables.

Toute menace pour la démocratie sera rejetée

Pacheco a déclaré que Bolsonaro devait respecter les résultats des élections de l’année prochaine même s’il ne parvenait pas à modifier le système de vote entièrement électronique, que le président prétend sans preuve, est vulnérable à la falsification. ” Toute menace, même minime, pour cette démocratie sera rapidement rejetée par le Sénat “, a déclaré Pacheco dans une interview télévisée. Pour rappel, un juge de la Cour suprême avait décidé mercredi que le président devrait faire l’objet d’une enquête pour ses allégations sur le système électoral, ajoutant le leader d’extrême droite à une enquête en cours sur la diffusion de fausses nouvelles par son gouvernement