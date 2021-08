Au Sénégal, un nouveau challenge fait fureur dans le milieu scolaire. Des élèves mal intentionnés s’en prennent à des professeurs mais aussi détruisent des mobiliers dans des écoles. Une situation qui prend de l’ampleur et qui inquiète les autorités. Réagissant à ce challenge néfaste, le président sénégalais Macky Sall a lancé un avertissement.

« Par effet de mimétisme, des élèves se permettent, dans des challenges insensés, de s’attaquer à des enseignants, et au personnel d’encadrement, et de détruire des infrastructures scolaires. Je dois réitérer ici ma ferme condamnation de ces actes totalement inacceptables. Chacun doit savoir que l’école n’est ni un champ de bataille, ni une scène pour gladiateurs. Elle doit à tout prix garder sa vocation d’espace de diffusion du savoir, de fraternisation socialisante et de construction citoyenne. » a laissé entendre le président sénégalais.

Un avertissement donc aux jeunes qui s’adonnent à ces pratiques. Depuis quelques années, avec le succès de TikTok et autres applications, plusieurs centaines de challenges ont vu le jour. Parmi elles, de nombreuses pratiques dangereuses ont pu être colportées par des millions de jeunes provoquant dans certains cas des décès tragiques.