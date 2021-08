Cela fait plusieurs mois que la Chine n’a plus enregistré de nouveaux cas du coronavirus (covid-19). Cela est notamment dû à de multiples mesures drastiques appliquées par les autorités pour limiter la propagation du virus, comme le confinement de plusieurs villes. En dépit de ces mesures, la Chine fait face à une résurgence du virus notamment dans la ville de Wuhan, d’où le virus a pris départ, avant le début de la crise sanitaire mondiale.

Tous les 11 millions d’habitants seront dépistés

Avec Wuhan, ce sont dix villes chinoises qui ont été touchées. En effet, le variant Delta, très contagieux, a commencé à se répandre dans le pays depuis que des employés qui nettoyaient des avions à l’aéroport de Nankin ont contracté le virus. Pour faire face à cette situation, les autorités ont pris des mesures draconiennes similaires à celles prises au début de l’épidémie. On note ainsi, le confinement de plusieurs villes, un dépistage massif des populations et une réduction des déplacements. A Wuhan, tous les 11 millions d’habitants seront dépistés. Notons que ces mesures prises par les autorités chinoises interviennent après le développement d’un vaccin à inhaler, mis au point par la compagnie CanSino Biologics. Dans un communiqué, cette dernière a indiqué avoir reçu l’autorisation pour le démarrage des essais cliniques.

L’entreprise avait développé un vaccin, dont l’utilisation avait été autorisée quelques semaines plus tôt par l’administration nationale des produits médicaux. En outre, selon le site Our World in Data, 74,96 millions de doses de vaccins avaient été reçues par les populations chinoises, jusqu’au 20 mars dernier.