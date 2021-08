La technologie a affiné les jeux en ligne ces dernières années dans la mesure où de nombreux jeux ont brouillé les frontières entre la réalité et la fantaisie. Les jeux sont maintenant utilisés non seulement pour divertir les gens, mais aussi à des fins éducatives dans divers domaines. La technologie des jeux mobiles est considérée comme l’un des principaux moteurs de l’industrie dans le scénario actuel. Les jeux ont connu de nombreux changements avec les progrès de la technologie. Du développement des jeux électroniques à l’ère des jeux d’arcade, l’industrie du jeu a fait des progrès au-delà de l’imagination.

L’avancement constant de la technologie elle-même

Les nouvelles versions de consoles de jeux sortent plus souvent qu’auparavant. Microsoft et Sony ont tous deux publié des versions 2.0 de leurs systèmes de génération actuelle. La Xbox One est devenue la Xbox One S. La PS4 est devenue la PS4 Pro.

Pourquoi la mise à niveau ? Nouvelle technologie télé ! Les systèmes d’origine n’étaient pas conçus pour prendre en charge les modes d’image 4k/HDR. Qu’est-ce que cela signifie pour vous et l’industrie? Cela peut signifier repousser constamment les limites. Au moment où un jeu sera mis en ligne, il sera temps de commencer à penser à la prochaine itération de la technologie de jeu. Nous vous présentons certaines des plus grandes innovations de l’industrie du jeu grâce au progrès de la technologie.

La reconnaissance faciale

La technologie de numérisation 3D et de reconnaissance faciale permet aux systèmes de créer réellement votre image dans le monde du jeu (afin que vous puissiez créer un avatar personnalisé qui vous ressemble) ou de transférer de manière inventive vos propres expressions vers d’autres créations numériques. En plus de cela, la caméra 3D Intel® RealSense™ pourrait permettre aux développeurs de créer des jeux qui s’adaptent aux émotions du joueur en scannant 78 points différents sur le visage d’une personne. Par exemple, quelques grimaces sur votre écran de jeu signifient que le système réduira instantanément la difficulté du jeu.

La reconnaissance vocale

Trop paresseux pour prendre le contrôleur? Aucun problème! Les jeux à commande vocale existent depuis un certain temps, mais le potentiel d’utilisation de la technologie dans les systèmes de jeu a finalement rattrapé la réalité : les ordinateurs sont désormais capables de reconnaître facilement les commandes vocales de l’utilisateur. Non seulement vous pouvez allumer et éteindre la console à l’aide de cette technologie, mais vous pouvez également utiliser des commandes vocales pour contrôler le jeu, interagir sur les réseaux sociaux, lire des sélections de votre médiathèque ou rechercher sur le Web, tout simplement en parlant à votre système de jeu.

Graphismes 3D

Les anciens jeux en ligne étaient basés sur des graphiques en deux dimensions. Petit à petit, avec l’invention des graphismes 3D et des effets spéciaux, les jeux sont devenus plus réalistes.

L’invention des graphismes 3D a créé de nouveaux instruments pour créer des textures réalistes, calculer les caractéristiques physiques et permettre des interactions dans le jeu entre les objets. Des effets spéciaux avec des détails réalistes bien conçus permettent désormais aux joueurs de s’immerger dans le monde du jeu en ligne. L’animation, les personnages de jeux, le design et tout ce qui l’accompagne sont tellement meilleurs dans les jeux maintenant – et même les casinos en ligne utilisent la même technologie pour améliorer leurs jeux.

Contrôle des gestes

La technologie Intel RealSense vous permet de jouer à des jeux de tir à la première personne, ou simplement d’interagir avec votre appareil, en quelques gestes. À l’aide d’une caméra 3D qui suit 22 points distincts dans votre main, le contrôle gestuel permet aux utilisateurs de se connecter à leur expérience de jeu en utilisant les mouvements naturels de votre corps. Par exemple, le jeu Warrior Wave utilise la technologie RealSense pour que vous puissiez utiliser votre main (dont le contour apparaît à l’écran) pour diriger un groupe de soldats grecs anciens vers la sécurité.

La technologie moderne a transformé le monde et nous ne pouvons pas imaginer vivre sans Internet, les smartphones et divers gadgets de haute technologie. Il n’y a pas de meilleur moment pour être un joueur que maintenant. Dans les temps à venir, nous verrons plus d’avancées technologiques dans le secteur des jeux.

Nous ne savons pas encore à quoi nous attendre !