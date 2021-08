Ce jeudi 26 août, le ministère de l’agriculture a procédé à la revue du secteur agricole au titre de l’année 2020. A cette occasion, les performances du Bénin dans plusieurs cultures industrielles ont été dévoilées. La production du coton a par exemple connu une progression de 8%. Elle est passée de 714.714 tonnes en 2019 à 731.073 tonnes en 2020. Pour le ministre de l’agriculture Gaston Dossouhoui, n’eût été les aléas climatiques, cette performance aurait été encore meilleure.

« On aurait pu faire beaucoup mieux si les pluies étaient au rendez-vous » a-t-il déclaré à l’ouverture des travaux. Le ministre a ensuite insisté sur cette faible pluviométrie au cours de l’année écoulée. A l’en croire il y a eu 980 mm de pluie en 53 jours contre 1225 mm en 78 jours en 2019. Ces contraintes climatiques n’ont pas récompensé à leur juste valeur les efforts des producteurs.

Le PIB agricole a progressé de 1,8% en 2020

Quant aux filières anacarde et ananas, les résultats étaient aussi encourageants. La production d’anacarde a connu une progression de 6% et celle de l’ananas de 3,6%. En général le Produit intérieur brut agricole n’était pas déficitaire l’année dernière. Il a progressé de 1,8%. Ce qui montre la résilience des producteurs face aux aléas climatiques et à la pandémie de la Covid-19.