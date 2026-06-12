Bénin : deux suspects arrêtés et 2,29 millions FCFA récupérés après un cambriolage à Godomey

Le commissariat de Godomey a interpellé deux personnes soupçonnées d’avoir participé à un cambriolage commis dans la nuit du 9 juin 2026 à Abomey-Calavi. Selon les informations rapportées par Peace FM, les enquêteurs ont retrouvé l’ensemble des biens dérobés, dont une somme de 2,29 millions de francs CFA, moins de vingt-quatre heures après les faits.

L’opération a débuté après une plainte déposée par le propriétaire d’un domicile visité par des individus ayant forcé l’accès à son habitation aux premières heures de la matinée. D’après les éléments relayés par Peace FM, les auteurs du vol se sont introduits dans la résidence vers 3 heures du matin. Ils seraient repartis avec plusieurs équipements électroniques, notamment deux téléphones portables, un ordinateur et deux tablettes, ainsi qu’une importante somme d’argent en espèces.

La géolocalisation d’un téléphone met les enquêteurs sur une piste

Alertés peu après les faits, les policiers ont exploité les outils de localisation disponibles sur l’un des téléphones emportés lors du cambriolage. Cette démarche a permis aux enquêteurs de suivre les déplacements d’un premier suspect. Selon Peace FM, celui-ci a été intercepté vers 8 heures au niveau du carrefour du CEG de Godomey, soit environ cinq heures après le cambriolage.

Les investigations engagées à la suite de cette première arrestation ont conduit les forces de l’ordre vers un second individu. Quelques heures plus tard, aux environs de midi, les policiers ont procédé à une nouvelle interpellation près du stade Mathieu Kérékou. Le suspect est présenté comme le receleur présumé des objets issus du vol.

Une perquisition aboutit à la récupération du butin

Les recherches se sont poursuivies le lendemain de l’opération. Une perquisition menée le 10 juin 2026 au domicile du premier suspect, situé à Akassato, a permis aux enquêteurs de retrouver les biens signalés volés.

Selon Peace FM, les agents ont récupéré les téléphones, l’ordinateur, les tablettes ainsi que l’intégralité des 2 290 000 francs CFA déclarés disparus par la victime. La restitution rapide des objets volés constitue l’un des principaux résultats de cette intervention policière. Dans les procédures de vol et de recel, les objets saisis sont généralement conservés dans le cadre de l’enquête avant leur éventuelle restitution sur décision des autorités compétentes.

Une enquête ouverte pour établir les responsabilités

Les deux personnes interpellées restent au centre des investigations ouvertes par les services de police. L’enquête devra déterminer le rôle exact de chacun dans l’organisation et l’exécution du cambriolage.

Les enquêteurs cherchent également à vérifier si d’autres individus ont participé à l’opération ou bénéficié des biens dérobés. À ce stade de la procédure, les investigations se poursuivent sous l’autorité des instances judiciaires compétentes afin de faire la lumière sur l’ensemble des circonstances de cette affaire survenue dans la commune d’Abomey-Calavi.