La situation sanitaire préoccupante dans laquelle se trouve le Bénin avec l’augmentation des cas graves de Covid-19, a poussé le gouvernement à prendre une décision importante. Celle de suspendre jusqu’à nouvel ordre et sur toute l’étendue du territoire national, les manifestations culturelles et festives. « Cette mesure sera levée dès que les conditions de sécurité sanitaire seront réunies » précise le communiqué du comité interministériel de gestion de la crise du Covid-19 qui est l’auteur de la décision.

Ce communiqué publié ce mercredi 25 août intervient 24 heures après une séance de concertation du comité avec les promoteurs des évènements culturels. Il y avait à cette séance, les ministres de la santé Benjamin Hounkpatin, de la culture Jean-Michel Abimbola et des sports Oswald Homéky. L’objet de cette rencontre était d’examiner les possibilités et les modalités d’organisation des grands rassemblements en général et des évènements festifs et culturels en particulier dans le contexte sanitaire actuel et les risques y afférents.

Recrudescence des cas graves de la Covid-19 et faible couverture vaccinale

Après cette séance de concertation, la décision a donc été prise de suspendre les manifestations culturelles et festives à cause de la recrudescence des cas graves de la Covid-19 mais aussi de la faible couverture vaccinale dans le pays et au regard des mesures de mitigation possibles. A la date du 19 août 2021, le Bénin comptait plus de 3000 cas actifs de Covid-19 pour 125 décès au total.