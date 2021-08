Le préfet de l’Atlantique Jean-Claude Codjia était en déplacement à l’hôpital de zone d’Allada, le mercredi 25 août dernier. Il y a reçu sa dose de vaccin et n’a pas pu s’empêcher de commenter l’affluence observée au niveau de ce centre de vaccination. « Je voudrais dire combien je suis heureux de voir l’affluence ici. C’est la preuve que le message du chef de l’Etat a été entendu » a déclaré l’autorité préfectorale.

” Il a garanti aux Béninois,… un dispositif de dépistage et la disponibilité de vaccin “

En effet, le dimanche dernier, le numéro 1 béninois avait appelé ses compatriotes à sortir massivement se faire vacciner surtout à cause de la recrudescence des cas graves de Covid-19 et des décès, y compris chez les sujets très jeunes. Pour le préfet de l’Atlantique, le chef de l’Etat se comporte en bon père de famille. Il donne l’exemple et montre le chemin.

Il « a imprimé une logique réfléchie de gestion de la crise sanitaire chez nous au Bénin » assure Jean-Claude Codjia. Pour justifier ses dires, l’autorité préfectorale rappelle que Patrice Talon s’est fait vacciner « et a pris toutes les dispositions relevant de son pouvoir afin de garantir aux Béninois, à tous les citoyens de ce pays un dispositif de dépistage et la disponibilité de vaccin contre la Covid-19 ».