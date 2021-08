La situation liée à la nouvelle vague du coronavirus continue de défrayer la chronique au Sénégal. Ce dimanche 1er août, le Dr Babacar Niang, médecin-chef de Suma Assistance et urgentiste a profité de son passage sur l’émission « Jury du dimanche » d’iRadio pour attirer l’attention de l’opinion publique sur une situation. Le professionnel de la Santé fait notamment savoir que dans le privé, certains patients déboursent une forte somme pour avoir accès à l’oxygène.

900 000 F CFA pour l’oxygène

« Derrière l’argent, le diable se réveille. Quand cela ne va pas maintenant, on nous dit de venir nous regrouper et qu’on allait nous aider. Mais nous, on n’a pas besoin d’aide ; c’est la population sénégalaise qui en a besoin. Je vous dis qu’il y a des malades qui payaient 900 000 F CFA d’oxygène, pendant leur hospitalisation », a déclaré le Dr Babacar Niang au cours de l’émission.

Ce fut également l’occasion pour le médecin-chef de Suma Assistance de dénoncer le traitement qui avait été réservé aux Centre de traitement des épidémies. Pour lui, centres ont été démontés alors même que la pandémie n’est pas terminée. Il s’est par la suite interrogé sur le sort qui avait été réservé aux matériels démontés en ces lieux.

Le matériel public dans les centres privés?

« On découvre comme par enchantement, que toutes les cliniques médicales privées de Dakar qui ne disposaient pas de matériel et autre appareil respiratoire ont pu s’en doter après le démantèlement des Cte », a dénoncé le médecin-chef de Suma Assistance et urgentiste pour justifier le prix que payent les malades pour l’oxygène. Le Dr Babacar Niang a par la suite fait remarquer dans son raisonnement qu’il est presque certain que “du matériel du public est vendu aux structures sanitaires du privé”.