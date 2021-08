La situation sanitaire au Sénégal continue de défrayer la chronique. Le nombre de nouvelles contaminations aura véritablement chuté selon le point qui a été rendu public par le Ministère de la Santé et de l’Action sociale ce samedi 28 août. Alors que ce vendredi, 218 nouveaux cas ont été enregistrés, 85 ont été enregistrés après les 2663 nouveaux tests au coronavirus.

Le taux de positivité passe à 3,19%

Il s’agit de 10 cas contact et de 75 cas issus de la transmission communautaire. On retient donc au cours de ce point journalier que le taux de positivité est passé à 3, 19%. Ces nouvelles contaminations sont réparties comme 31 dans la région de Dakar et 44 dans les autres localités en région. Le point journalier de ce samedi 28 août fait également état de 43 cas graves qui sont pris en charge dans les services de réanimation.

13 décès ce vendredi

On retient toujours du communiqué du ministère de la Santé et de l’Action sociale qu’au total 13 décès ont été enregistrés, hier vendredi 27 août. Plusieurs patients ont également été déclarés guéris du mal et pourront regagner leurs domiciles très bientôt. Le Sénégal a enregistré depuis le mois de février 72 618 cas positifs au coronavirus. 1 742 personnes sont décédées de cette infection.