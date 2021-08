Face au variant delta du coronavirus qui sévit actuellement aux Etats-Unis, les autorités ne manquent pas d’originalités pour obliger tous les citoyens à se faire vacciner. Dans l’Etat du Connecticut, une université a mis en place une nouvelle politique exigeant que les étudiants se fassent vacciner contre le Covid-19 ou perdent l’accès au réseau WiFi de l’établissement et s’exposent également à d’autres sanctions a rapporté Thehill. L’université Quinnipiac a publié le nouveau règlement aux étudiants par courrier électronique.

L’université a expliqué qu’elle appliquera des frais hebdomadaires pouvant atteindre 2 275 $ par semestre pour les étudiants non vaccinés et la perte d’accès au réseau WiFi du campus avec l’obligation des tests Covid-19 hebdomadaires. L’e-mail détaillant ces sanctions a été envoyé à environ 600 étudiants qui n’avaient soumis aucun justificatif de vaccination. Un peu moins de 10 000 étudiants fréquentent Quinnipiac, selon un porte-parole de l’université.

Protéger la santé de l’ensemble de la communauté universitaire

« Notre objectif est de protéger la santé de l’ensemble de notre communauté universitaire », lit-on dans l’e-mail. « Pour ce faire, nous devons savoir si vous avez été vacciné ». Les étudiants ayant au moins la preuve d’une dose de vaccination seront exonérés des pénalités de l’université. L’exemption ne s’applique qu’à ceux qui ont reçu un vaccin Pfizer ou Moderna. La date limite imposée par l’école pour se faire vacciner complètement est le 14 septembre.

Les responsables de l’université ont exprimé leur consternation de devoir imposer ces mesures, mais ont déclaré que la propagation actuelle des infections alimentées par le variant delta nécessite des vaccinations de masse pour cultiver une immunité plus forte au sein du corps étudiant. Dans l’Etat, de nombreux collèges et universités mettent en œuvre des exigences en matière de vaccination, en s’inspirant des agences et des entreprises du secteur privé alors que la session d’automne doit commencer.