620 000 personnes sont décédées aux États-Unis des suites de COVID-19, laissant de nombreuses familles endeuillées. Ochsner Health System est le plus grand système de santé universitaire à but non lucratif de Louisiane. Il fournit des soins cliniques et hospitaliers coordonnés en connectant électroniquement les 40 hôpitaux et hôpitaux spécialisés détenus, gérés et affiliés à son réseau. Le système aux USA, comme beaucoup d’autres, s’est résolument engagé dans le combat contre la pandémie et la vulgarisation des vaccins anti-covid. Jeudi dernier, le président de Ochsner Health System, au cours d’une réunion pour dire l’importance du vaccin a relaté l’histoire de cette fillette, qui il y a peu, est née orpheline ; ses deux parents ayant succombé au covid-19.

« Il est très difficile de convaincre quelqu’un jusqu’à ce qu’il soit trop tard »

« Malheureusement, ce que nous voyons, c’est qu’il est très difficile de convaincre quelqu’un jusqu’à ce qu’il soit trop tard pour se faire vacciner », a déclaré Wilson Thomas, PDG d’Ochsner Health System, via Zoom à 300 membres réunis pour le ‘’Mississipi’s Gulf Coast Business Council’’, une réunion d’opérateur privés de l’Etat, jeudi dernier. Le directeur du centre médical communiquait sur l’impact « réel » des décès dus au COVID-19 dans les communautés de l’État et l’importance des vaccinations. Et pour mieux illustrer ses propos, Wilson Thomas a évoqué, l’histoire d’un bébé, une fillette, qui devra désormais grandir sans ses parents, parce que ceux-ci justement n’avaient pas compris l’importance de la vaccination.

Le PDG des systèmes de santé Ochsner a déclaré que la mère du bébé n’avait que 32 ans et souffrait de COVID. Le père du bébé ayant lui également été contaminé et décédé. Elle a été admise dans un hôpital du Mississippi avec des complications liées au COVID et dans la semaine, est décédée du virus. Son dernier acte a été de donner naissance à sa petite fille par césarienne. La mère du nouveau-né avait 32 semaines de grossesse lorsqu’elle a été admise à l’hôpital pour recevoir un traitement COVID-19. Malgré sa jeunesse et le fait qu’elle avait « très peu de problèmes de santé » avant de contracter le virus.

L’enfant est maintenant pris en charge par le gouvernement et va bien. Et selon M. Thomas, l’histoire du nouveau-né illustrait bien le drame de la situation dans l’Etat. Pour les femmes enceintes, ne pas vacciner met inutilement en danger la santé de la mère et de l’enfant à naître. « Nous savons que le COVID lui-même met les femmes enceintes en danger non seulement en les tuant, mais (…) Cela augmente considérablement le risque de prééclampsie, ce qui signifie que vous ne pourrez peut-être pas porter le bébé jusqu’à la naissance et cela mettra votre bébé vie en danger » a-t-il ajouté.