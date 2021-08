Au Bénin comme partout ailleurs, le nouveau coronavirus reste et demeure un problème sanitaire. Le 26 juillet dernier, le ministère béninois de la santé publiait les statistiques sur la maladie. Le tableau affichait 8 mille 394 cas positifs dont 8 mille 136 guéris, 150 patients sous traitement et 108 décès. La campagne de vaccination démarrée en mars dernier suit son cours et selon l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS), 21 mille 405 personnes ont déjà été complètement vaccinées.

En termes de pourcentage, seul 0,2% de la population béninoise est vaccinée entièrement, ce qui est encore loin de l’objectif des autorités béninoises, mais le pays est en bonne voie comme l’a indiqué récemment le représentant résident par intérim de l’OMS au Bénin. En effet, le pays veut immuniser 40% de sa population contre le terrible virus de la Covid-19 d’ici la fin de cette année 2021 selon le fonctionnaire de l’OMS. 70.323 doses de vaccin ont déjà été administrées.

La vaccination n’est pas obligatoire mais…

Il faut dire qu’en République du Bénin, la vaccination n’est pas obligatoire mais le gouvernement encourage les citoyens et citoyennes à aller se faire vacciner. Il envisage même d’imposer la vaccination pour les personnes qui souhaitent assister aux manifestations festives et aux grands rassemblements. Les organisateurs d’évènements culturels et sportifs sont donc invités à sensibiliser les participants à ces occasions.