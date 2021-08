Les Etats-Unis veulent contribuer à l’éradication du nouveau coronavirus (covid-19) dans le monde. Pour cela, le gouvernement américain a annoncé offrir 1,2 million de vaccins du laboratoire Pfizer à la Côte d’Ivoire. C’est ce mercredi 18 août 2021, qu’un responsable de la Maison Blanche a donné l’information dans une interview accordée à un média français.

L’USAID a prévu deux millions de dollars

« Grâce à l’engagement américain de jouer un rôle de premier plan pour mettre fin à la pandémie dans le monde, les États-Unis envoient cette semaine 1.183.000 doses du vaccin Pfizer à la Côte d’Ivoire » a-t-il confié, précisant que les vaccins ont déjà été envoyés et viendront à destination à « la fin de cette semaine ». Notons que la Maison Blanche a prévu un fonds pour aider ce pays d’Afrique de l’ouest à faire face aux conséquences dévastatrices de la covid-19. Dans ce cadre, l’USAID, l’agence américaine pour l’aide internationale a prévu deux millions de dollars visant à « planifier et surveiller la distribution des vaccins, renforcer la chaîne d’approvisionnement, augmenter la demande de vaccin grâce à une éducation en matière de santé et former le personnel de santé à la vaccination ».

Il faut souligner que les vaccins offerts par les Etats-Unis est compris dans un lot de 500 millions de doses de vaccins achetées dans le but d’être distribuées notamment aux pays de l’Union africaine. Pour que les doses de vaccins parviennent aux Ivoiriens, elles seront acheminées via le système international de distribution gratuite de vaccins aux pays les plus pauvres, le Covax. Rappelons que la Côte d’Ivoire compte moins de 400 décès dus au nouveau coronavirus et fait actuellement face une troisième vague de contamination.