Plusieurs pays africains avaient appelé à l’effectivité rapide d’une allocation générale de Droits de tirage spéciaux (DTS) auprès du Fonds Monétaire international (FMI). L’institution financière a répondu favorablement à cet appel. Le FMI a décidé de décaisser 176,1 millions de dollars, soit 98,88 milliards FCFA au profit du Bénin. Cette allocation de DTS va permettre de répondre au besoin mondial de réserves à long terme.

L’allocation DTS va aussi stimuler la confiance et va renforcer la résilience et la stabilité de l’économie mondiale. Selon Kristalina Georgieva, directrice générale du FMI, lors de son approbation par le conseil des gouverneurs de l’institution, cet accompagnement va aider particulièrement « nos pays membres les plus vulnérables qui s’emploient à surmonter les effets de la crise de la COVID-19 ». Alors, elle a insisté sur le fait que l’utilisation de l’allocation de DTS « devra être faite avec précaution et en toute transparence ». Kristalina Georgieva a précisé avoir « recommandé aux autorités de les utiliser pour répondre aux besoins urgents et au redressement des réserves de change », conformément aux objectifs de l’initiative. Pour la directrice, «l’allocation de droits de tirage spéciaux (DTS) la plus élevée de l’histoire (environ 650 milliards de dollars) prend effet aujourd’hui (23 août 2021, NDLR) ».

Elle estime que cette allocation est une véritable injection dans le bras de l’économie mondiale. Si elle est utilisée à bon escient, elle est une occasion unique de surmonter cette crise sans précédent. Les pays bénéficiaires doivent être en mesure de justifier leur utilisation avec des projets spécifiques. « Pour aider les pays et veiller au respect des principes de transparence et de responsabilisation, le FMI propose un dispositif permettant d’évaluer les incidences macroéconomiques de la nouvelle allocation, son traitement statistique et sa gouvernance, ainsi que la manière dont elle pourrait influer sur la viabilité de la dette », relève la directrice Kristalina Georgieva.