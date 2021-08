Dans le monde, le Covid-19 fait de nombreuses victimes depuis un peu plus d’un an déjà que les premiers cas connus ont été détectés en Chine. Avec plus de 211 millions de cas dans le monde entier, le virus a frappé toutes les couches de la société. Des personnalités et pas des moindres ont contracté la maladie et ont pu la vaincre mais malheureusement des familles ont malheureusement perdu des proches.

Aux USA, il y a un peu moins d’un, le désormais ex-président Donald Trump avait annoncé qu’il avait le Coronavirus. Par la suite, nous vous avons annoncé que la liste des proches de Trump infectés par le Covid-19 s’est rallongée. Fort heureusement le Président Trump a retrouvé sa pleine forme après avoir suivi un traitement spécial à l’époque.

La Grande Bretagne se positionne

Après l’achat par l’Allemagne du traitement utilisé par Trump, la Grande Bretagne se positionne selon les informations qui nous sont parvenues. En effet, nous apprenons que le régulateur britannique des médicaments a approuvé le traitement utilisé par Trump pour les patients atteints du Covid-19. Le traitement mis au point par la société américaine Regeneron devient ainsi le 1er traitement en Grande-Bretagne basé sur des anticorps artificiels contre le Covid-19. Selon nos recoupements d’informations, les essais cliniques aurait permis d’indiquer qu’il permet de réduire le risque d’hospitalisation ou de symptômes dans les cas graves, s’il est administré peu de temps après l’exposition et aidait à prévenir l’infection à Covid-19