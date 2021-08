Après avoir durement plongé le monde dans une grande crise sanitaire, le nouveau coronavirus (covid-19) avait ralenti sa propagation du fait de la vaccination dans la majorité des pays. Même si certains vaccins se sont faits remarqués de par leurs effets secondaires, d’autres se sont montrés plus efficaces, même face au variant Delta, qui est davantage contagieux.

Cette augmentation intervient dans le cadre d’un accord avec l’UE

C’est le cas des vaccins des compagnies Pfizer et Moderna qui sont d’ailleurs utilisés en Europe. C’est dans ce contexte que ces derniers ont augmenté les prix de leurs vaccins contre le coronavirus. Selon les informations du média britannique, Financial Times, ce dimanche 1er août 2021, les vaccins de Moderna et de Pfizer seront un peu plus onéreux, précisant que cette augmentation intervient dans le cadre d’un accord avec l’Union européenne (UE). Sur la base de ce contrat auquel la source a eu accès, la dose de Moderna passe de 19 à 21,5 euros et celle de Pfizer de 15,5 à 19,5 euros.

Notons que l’augmentation des prix de ces vaccins interviennent dans un contexte où la propagation du variant Delta préoccupe de plus en plus les autorités. Suite à la révélation de ces informations, ni l’Union Européenne, ni Pfizer ou Moderna n’a réagi. La Commission Européenne a évoqué la confidentialité des contrats et a refusé de communiquer les prix des vaccins.