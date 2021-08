La Maison Blanche a indiqué ce mardi que les États-Unis ont fait don et expédié plus de 110 millions de doses de vaccin contre le coronavirus dans plus de 60 pays. Un effort important dans la lutte mondiale contre la pandémie du coronavirus. Cette annonce survient deux mois après que l’administration Biden a dévoilé son plan de partage des vaccins dans le monde sous la pression de la communauté de la santé publique et de certains législateurs à Washington pour faire don de doses de vaccin excédentaires. La Maison Blanche avait raté son objectif initial de partager 80 millions de doses de vaccins avant fin juin.

La majorité des 110 millions de doses ont été partagées via COVAX, l’initiative mondiale de vaccins soutenue par l’Organisation mondiale de la santé (OMS) qui vise à partager les doses de vaccins avec les pays les plus pauvres. Les pays qui ont reçu le plus grand nombre de doses sont l’Indonésie, les Philippines, la Colombie, l’Afrique du Sud, le Pakistan, le Bangladesh et le Vietnam. Le reste des vaccins a été partagé directement avec des partenaires régionaux par l’administration, tels que le Mexique et le Canada.

“Notre objectif est de sauver des vies”

« Nos objectifs sont d’augmenter la couverture vaccinale mondiale contre le COVID-19, de se préparer aux poussées et de donner la priorité aux travailleurs de la santé et aux autres populations vulnérables sur la base des données de santé publique et des meilleures pratiques reconnues, et d’aider nos voisins et les autres pays dans le besoin », a déclaré la Maison Blanche dans une note informative. « Il est important de noter que les États-Unis n’ont pas utilisé et n’utiliseront pas leurs vaccins pour obtenir les faveurs d’autres pays. Notre objectif est de sauver des vies », a rassuré la Maison Blanche.

Un demi-milliard de doses de Pfizer à distribuer

En dehors de 110 millions de doses qui « sauvent déjà des vies dans le monde », l’administration prévoit de lancer la distribution d’un nouveau lot plus important à partir du mois prochain. « À partir de la fin de ce mois, l’administration commencera à expédier un demi-milliard de doses de Pfizer que les États-Unis se sont engagés à acheter et à donner à 100 pays à faible revenu dans le besoin ». Deux cents millions de doses seront disponibles cette année, selon l’administration, tandis que les 300 millions restants seront distribués au premier semestre 2022. L’Organisation mondiale de la santé (OMS) a estimé que 11 milliards de doses seront nécessaires pour vacciner 70% de la population mondiale.