Le gouvernement béninois lance le plan national de riposte socio-économique à la Covid-19. Pour bénéficier des subventions prévues à cet effet, les entreprises formelles ou informelles béninoises sont invitées à s’inscrire en ligne à l’adresse www.mesurescovid.finances.bj. Les conditions d’éligibilité pour les petites entreprises du secteur formel sont claires.

Il faut que la demande de subventions soumise en ligne sur la plateforme dédiée soit complète, exacte, sincère et formulée par le représentant dûment habilité de l’entreprise. L’entreprise doit aussi disposer d’un identifiant fiscal unique et compter 10 salariés au minimum et 49 au maximum. L’entreprise doit également être légalement établie avant le 1er janvier 2021. Pour les entreprises informelles, les conditions d’éligibilité sont un peu différentes. La demande de subventions doit être complète, exacte et sincère soumise en ligne sur la plateforme dédiée par le gérant de l’entreprise, le cas échéant, avec l’assistance des services déconcentrés du Ministère des affaires sociales.

La demande doit comporter une copie de la pièce d’identité du gérant et les coordonnées d’un compte de paiement mobile, à son nom uniquement ouvert auprès de l’un des opérateurs agréés par le gouvernement. In fine, l’entreprise doit être établie avant le 1er janvier 2021. Dans les deux cas, l’analyse du dossier du requérant doit être satisfaisant avant la jouissance des mesures d’appui du gouvernement.

Inutile de rappeler que la Covid-19 a des conséquences sur les activités économiques au Bénin. Le bilan sanitaire est également préoccupant. Selon les derniers chiffres publiés par le gouvernement, le nombre de décès est en hausse. Il est de 128 au 24 août 2021 contre 125 le 19 août dernier.