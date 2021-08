La grippe aviaire est bien présente au Bénin. Un communiqué du ministre de l’élevage Gaston Dossouhoui publié ce mercredi 25 août le confirme. L’autorité informe qu’il y a depuis quelques jours des mortalités de volailles enregistrées dans des élevages avicoles du Sud du pays notamment dans les communes de Ouidah, Sèmè-Kpodji et Abomey Calavi. Les résultats de l’analyse au laboratoire national vétérinaire, des prélèvements effectués dans les trois fermes, ont révélé la présence du virus “H5N1 de l’influenza aviaire hautement pathogène dans les exploitations de Tohouè (commune de Sèmè-Kpodji) et Kpanroun (commune d’Abomey-Calavi) “.

Les acteurs de la filière avicole invités à renforcer les mesures de biosécurité

La troisième exploitation, celle de Ouidah est mise hors de cause. Les prélèvements analysés ne signalent pas la présence du virus de la grippe aviaire. Le ministre de l’Agriculture de l’élevage et de la pêche, ajoute que les résultats fournis par le laboratoire national vétérinaire seront confirmés ou non par le laboratoire de référence de Padoue en Italie. Des dispositions sont déjà prises dans ce sens pour savoir clairement si le diagnostic établi au Bénin sera confirmé. Mais le pays a déjà averti l’Organisation Mondiale de la Santé Animale comme il est de rigueur en cas de suspicion de cette maladie.

Le Bénin l’a fait le 20 août dernier. A ce jour, la situation des exploitations infectées est sous contrôle et les mesures sont prises pour déterminer l’ampleur d’éventuelles propagations poursuit le communiqué. In fine, le ministre invite les acteurs de la filière avicole à renforcer les mesures de biosécurité et à signaler aux services vétérinaires ou aux autorités locales toute mortalité de volaille.