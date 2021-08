Au Bénin, des agents de la douane en poste à la recette douanière d’Hillacondji (frontière Bénin-Togo) sont impliqués dans une affaire de fraude et de corruption. Présumés coupables, ces derniers étaient dans les locaux de la Brigade économique et financière (Bef) , la semaine écoulée. Il s’agit d’Ali Aboubakar, receveur, Achille Allosogbé, chef brigade de la douane et Salifou-Boukary Maboudou, inspecteur liquidateur.

380 millions de Francs Cfa volatilisés

La somme disparue serait de 380 millions de Francs Cfa. Outre ces agents des douanes, un transitaire du nom de Gustave Mehinto serait également dans le viseur de la police judiciaire. En effet, ce sont ses activités qui seraient à la base de cette affaire de fraude et corruption. Sa maison a déjà été perquisitionnée le lundi 23 août dernier selon le journal Fraternité qui rapporte l’information.

Toutes les personnes impliquées dans cette affaire devront répondre de leurs actes devant la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (Criet). Elles seront bientôt présentées au procureur spécial de cette Cour basée à Porto-Novo. C’est la énième affaire de corruption qui échoue sur la table de la Criet.