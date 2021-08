En France, la plateforme d’investigations et d’informations Mediapart a révélé un manque de clarté qu’il y a autour de la vaccination de l’actuel locataire de l’Elysée. On se rappelle tous qu’en mai, le président français avait fièrement annoncé avoir reçu son vaccin contre le Covid-19. Il avait notamment fait l’annonce par le canal d’une publication sur le réseau social de l’oiseau bleu.

« Comme Brigitte et moi, comme 25 millions de Français déjà, vaccinons-nous ! Pour nous protéger, pour protéger nos proches. Prenez rendez-vous sur http://santé.fr. », avait laissé lire Emmanuel Macron sur Twitter le lundi 31 mai dernier. Les médias français avaient précisé en son temps que le président n’était plus tenu de prendre une seconde dose à cause de son état. Il avait déjà souffert du virus en décembre. Dans la période aucune précision n’avait été donnée sur le vaccin qu’avait reçu Emmanuel Macron contre le Covid-19.

Une “erreur” selon l’Elysée

Mais selon une publication de site d’informations français, le président français aurait reçu son vaccin le 13 juillet soit au lendemain de son discours sur le pass sanitaire. Le média aurait tiré ses informations des données qu’il a consultées sur l’Assurance Maladie. La présidence française pour sa part s’inscrit en faux par rapport à ces déclarations du site français. Il y aurait juste eu une « erreur » dans la transmission des informations sur la vaccination d’Emmanuel Macron selon l’Elysée.