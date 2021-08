Dans la journée du mardi 10 août 2021, une publication appuyée d’images a fait le tour des réseaux sociaux et a suscité l’émoi en signalant un cas de noyade survenu sur le site de dragage de sable géré par la Société terre et commerce chinois (SOTEC) à Agassa-Godomey, dans la Commune d’Abomey-Calavi. Ce mercredi 11 août, une délégation gouvernementale a effectué une descente sur les lieux pour s’enquérir de la situation.

Une délégation interministérielle, conduite par le directeur de cabinet du ministre des Affaires étrangères et de la coopération, William Comlan, s’est rendue sur le site de dragage pour s’enquérir des circonstances de l’accident. Cette délégation est composée entre autres du préfet de l’Atlantique Jean-Claude Codjia, le directeur départemental Atlantique du ministère du Développement et de la coordination de l’action gouvernementale, le directeur départemental du ministère du Cadre de vie et du développement durable et le commissaire de Police d’Akassato. Selon les informations, la victime de noyade est un employé de la Société terre et commerce chinois (SOTEC) en charge du dragage de sable sur le site.

L’accident qui a coûté la vie à cet employé est survenu dans la soirée du dimanche 09 aout 2021 et les services compétents (police, sapeurs-pompiers…) ont été informés de l’accident tard dans la nuit. Malgré cela, leur réaction a été prompte. Les premières recherches au fond de l’eau toute la journée du lundi 9 août 2021 n’ont pas été fructueuses. C’est le mardi 10 août dernier que le corps de la victime est revenu en surface. Il a été repêché par les éléments de la police et les sapeurs-pompiers. Les constats d’usage ont été effectués. Le procureur de la République près le Tribunal de première instance de deuxième instance d’Abomey-Calavi a été saisi du dossier dès le dimanche 8 août dans la soirée, aux fins d’ouvrir une enquête judiciaire.